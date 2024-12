Lanazione.it - Futsal Prato in campo contro il bullismo

Un convegno per parlare die cyberalla presenza di società sportive, esperti e istituzioni. E’ quanto promosso per questa mattina dal. L’appuntamento è dalle 10.30 alle 12 a Palazzo Banci Buonamici, in Provincia, nella Sala del Gonfalone. L’occasione del convegno è data dalla ricorrenza del primo anno dall’ottenimento della certificazione antie cyberda parte proprio delche assieme ai propri dirigenti farà il punto sulle attività portate avanti nel corso del 2024 sia di promozione dei corretti comportamenti fra giovani e allenatori che di prevenzione verso atteggiamenti dinel mondo dello sport. Fra i relatori ci saranno rappresentanti del Comune die della Provincia, poi l’amministratore delegato del, Alessio Polidori, il direttore tecnico Cristian Busato.