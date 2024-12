Salernotoday.it - Fuoco e fiamme ad Acquavella di Casal Velino: si indaga

Leggi su Salernotoday.it

Tensione, nel pomeriggio di oggi, ad, frazione di: per cause da accertare, è scoppiato un incendio in un’abitazione, probabilmente a causa di un cortocircuito. Tanto spavento, ma, fortunatamente, nessun ferito. Sul posto, i vigili dele i carabinieri per i rilievi.