Fanpage.it - Francesca Deidda, l’avvocato del fratello: “Continua a chiedersi perché Sollai l’ha uccisa, vuole la verità”

A Fanpage.it parla Gianfranco Piscitelli, avvocato deldella 42ennenel Cagliaritano. "Andrea mi ha detto: 'È giusto che anche in questi giorni di Natale si ricordino di ciò che è stato fatto a mia sorella' - ha raccontato il legale - Si chiedequest'uomo, che per lui era come unmaggiore, ha fatto una cosa così orribile".