Fotovoltaico, attività rumorose e bilancio di previsione: se ne discute in Consiglio

Il presidente Luca Fedozzi ha convocato ildell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, in seduta ordinaria, lunedì 30 dicembre alle 21 in videoconferenza. Dopo l’esame e l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e le formalità preliminari, saranno discussi e posti in votazione.