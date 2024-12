Lapresse.it - Finlandia, le autorità bloccano una ‘nave fantasma’ legata alla Russia

(LaPresse) Lefinlandesi hanno bloccato una navenell’ambito di una inchiesta sui danni a cavi elettrici nel Mar Baltico che hanno provocato interruzioni a una infrastruttura chiave. La Eagle S, che batte bandiera delle Isole Cook, è considerata da Helsinki e dUe come parte della flotta fantasma di petroliere utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni internazionali per la guerra in Ucraina. Il cavo Estlink-2, che porta l’elettricità dall’Estonia attraverso il Mar Baltico, ha subìto un guasto mercoledì. Per la riparazioni potrebbero occorrere sette mesi, ha fatto sapere il premier estone Kristen Michal che aggiunge: “Le petroliere ombra stanno aiutando laa guadagnare fondi per gli attacchi ibridi”.