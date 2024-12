Quotidiano.net - Federica Brignone trionfa nel slalom gigante di Semmering, 29° successo in Coppa del Mondo

L'azzurraha vinto lodiin Austria, il terzo della stagione indel. Prima dopo la prima manche,ha dominata anche la seconda e ha chiuso in 2'03''14 davanti alla svedese Sara Hector e alla neozelandese Alice Robinson. Quello die' iln. 29 indelper, che si conferma l'azzurra piu' vincente di sempre. In 2.03.14 ha vinto ail terzodella stagione., al secondostagionale, conquista anche il pettorale rosso della leader di disciplina. Sul podio con lei la svedese campionessa olimpica Sara Hector in 2.03.71 e la neozelandese Alice Robinson in 2.04.04. Per l 'Italia in classifica anche la piemontese Marta Bassino, 7/a in 2.04.47. Domani aultima gara del 2024 con unospeciale.