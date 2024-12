Europa.today.it - Federica Brignone trionfa nel gigante a Semmering: 29esima vittoria in Coppa del mondo

Leggi su Europa.today.it

urla di gioia per laindel. Oggi, sabato 28 dicembre, la campionessa valdostana hato neldi, in Austria, davanti a Sara Hector e Alice Robinson.È il suo 71esimo podio in carriera che le vale anche la vetta della.