Fano oggi alle 1430 a ranghi incompleti Granata in amichevole a Muraglia

Sport.quotidiano.net - Fano, oggi alle 14,30 a ranghi incompleti. Granata in amichevole a Muraglia

Leggi su Sport.quotidiano.net

dela Pesaro (ore 14,30) contro ilsul sintetico di via Garrone, con mister Spendolini che approfitterà di questa gara per fare diversi esperimenti, considerato anche le numerose assenze. Mancheranno infatti diversi giocatori, a cominciare da Spuri che ha salutato definitivamente il gruppo avendo accettato un lavoro da ingegnere in Olanda. Assenti pure Incerti, rientrato in famiglia, Bianchi andato in vacanza, Rolon che ha raggiunto i parenti in Argentina, oltre a D’Anzi e Manuelli via con i genitori. Il tecnico fanese lascerà fuori anche quei giocatori acciaccati come Nodari e Ricci che hanno ripreso adnarsi soltanto da ieri e che quindi verranno risparmiati. L’assenza di capitan Nodari indurrà mister Spendolini a vagliare un paio di soluzioni alternative, facendo retrocedere in difesa, a turno Niang e Omiccioli, mentre il reparto dovrebbe partire con tre uomini, Riggioni, Niang e Guei, mentre sulle fasce si avvicenderanno alcuni giovani come Casoli, Orazi e Orciani.