Inter-news.it - Empoli-Genoa, formazioni ufficiali: Esposito sfida due ex dell’Inter

Leggi su Inter-news.it

Tra poco in campovalevole per la diciottesima giornata di Serie A. In campo Sebastiano, attaccante di proprietà. Diramate leda D’Aversa e Vieira.GRANDE ANNATA – Stagione da assoluta protagonista diall’, che ha già totalizzato sette gol in 15 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. L’attaccante di proprietà, dopo svariati prestiti in giro per l’Europa e la Serie B, sta finalmente trovando la sua dimensione. Adha trovato l’ambiente giusto per esplodere definitivamente. La situazione trae Inter è chiara: in estate i nerazzurri lo hanno ceduto in prestito con diritto di riscatto. A ciò si aggiunge, inoltre, l’assenza di un diritto di controriscatto da parte dei nerazzurri, nell’ottica di un contesto nel quale l’ipotesi di non poter più decidere in maniera autonoma il futuro del classe 2002 non è per nulla lontana.