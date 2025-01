Dailyshowmagazine.com - È morto Charles Shyer, regista de ‘Il padre della sposa’

Addio a, maestrocommedia romantica ede “Ilsposa”Il mondo del cinema piange la scomparsa di, celebre sceneggiatore,e produttore statunitense., noto per aver scritto e diretto il film di culto Ilsposa (1991) e il suo sequel (1995), si è spento venerdì 27 dicembre 2024 all’età di 83 anni. La notiziasua morte è stata confermata dalla famiglia, che non ha però divulgato ulteriori dettagli sulle cause o il luogo del decesso.Un’eredità senza tempoIn una dichiarazione rilasciata al sito Deadline, la famiglia Meyers-ha ricordato con affetto il grande:“È con un cuore indescrivibilmente pesante che condividiamo la notiziascomparsa del nostro amato. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nelle nostre vite, ma la sua eredità vive attraverso i suoi figli e i cinque decenni di meraviglioso lavoro che ha lasciato.