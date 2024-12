Thesocialpost.it - “È lei”. La figlia era stata dichiarata morta: l’incredibile incontro 6 anni dopo il dramma

Erarapita da bambina, appena neonata, e la madre aveva creduto che fossein un incendio. Invece se l’è trovata davanti di colpo,, a una festa di compleanno. Una storia davvero incredibile quella andata in scena negli Stati Uniti e raccontata dal Fatto Quotidiano: Luzaida Cuevas, una madre che aveva perso laneonata in un incendio nel 1997, l’ha ritrovata viva sei, a una festa di compleanno. La bambina, Delimar Vera, erarapita dalla cugina acquisita Carolyn Correa, che l’aveva cresciuta come sua. Èla stessa Delimar Vera, oggi 26enne, a decidere di raccontare la sua storia nel documentario “Back from the Dead: Who Kidnapped Me?”, disponibile su Apple Tv.Leggi anche:L’incendio e la scomparsaNel dicembre 1997, Luzaida Cuevas aveva vissuto un dolore inimmaginabile: la sua bambina di 10 giorni, Delimar, era scomparsa durante un incendio nella loro casa.