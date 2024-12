Casertanews.it - Doppio colpo dei ladri nelle case nella serata di Santo Stefano

Leggi su Casertanews.it

di Aversa. E' unada incubo quella vissuta a. Ihanno colpitozona di via Garofano e in via Vitale. Nel primo caso i malfattori dopo aver forzato l'ingresso di una villetta in un condominio residenziale, hanno scassinato la cassaforte.