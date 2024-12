Ferraratoday.it - Divieti di transito e di fermata, parcheggi gratis e taxi: tutte le disposizioni per Capodanno

In occasione delle manifestazioni in programma nella serata del 31 dicembre nel centro storico, con l'incendio del Castello Estense, saranno in vigore provvedimenti di viabilità nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione, a tutela della sicurezza dei partecipanti.Iscriviti al canale.