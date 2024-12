Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lazio-Atalanta 0-0: si comincia LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Baroni e i nerazzurri di Gasperini in tempo realeLaospita l’a Roma nel quarto e ultimo anticipo del sabato valido per la 18esima giornata del campionato diA, penultimo turno del girone di andata. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni separate in classifica da appena 6 punti in favore degli orobici che saràdall’arbitro Massa della sezione di Imperia.Baroni e Gasperini, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dalla vittoria in extremis a Lecce che ha permesso loro di restare al quarto posto, i biancocelesti di Marco Baroni vogliono tornare a fare bottino pieno anche di fronte al proprio pubblico dopo l’umiliante 0-6 subito contro l’Inter. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti anche per prepararsi al meglio al derby contro la Roma del prossimo week end.