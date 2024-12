Lanazione.it - “Dare un mano“, il volto della solidarietà

Dodici realtà per testimoniare l’impegno del volontariato senese e di dedine di altre associazioni che ogni giorno si impegnare per “una“ al prossimo. Proprio “una“ è il titolo del calendario 2025, ancora una volta dedicato al volontariato nelle sue varie forme, da quelle tradizionali e consolidate da una tradizione anche plurisecolare, a quelle più nuove. Per questa edizione abbiamo coinla Misericordia di San Gimignano, la cooperativa Riuscita sociale di Siena, la Caritas provinciale, la Croce Rossa di Montepulciano stazione, l’Acli provinciale, la Pubblica Assistenza di Poggibonsi, l’associazione Sunrise di Siena, NaSienaSi Vip (i celebri ’nasi rossi’), l’associazione Vigilanza civile ambientale, l’associazione Valdelsa Donne, l’associazione 6 Zampe in Val d’Orcia, il Radio Club Amiata Est.