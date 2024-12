Quotidiano.net - Dalla tv ai podcast. Così racconta il mondo

Leggi su Quotidiano.net

A 29 anni Cecilia Sala ha diverse esperienze alle spalle come reporter da zone di guerra o aree di crisi. Nata a Roma, inizia giovanissima a collaborare con diverse testate e poi nel 2016 con Servizio Pubblico su La7 di Michele Santoro. Segue sul campo la crisi in Venezuela, le proteste in Cile, la caduta di Kabul nelle mani dei talebani e la guerra in Ucraina. Dal 2022 lavora come conduttrice e autrice ad unquotidiano, Stories, prodotto da Chora Media. L’ultimo, pubblicato il 16 dicembre, dedicato proprio all’Iran con il titolo Una conversazione sul patriarcato a Teheran, in cui parla della nuova legge sull’hijab attraverso un dialogo con la 21enne iraniana Diba