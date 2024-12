Sport.quotidiano.net - Da milanello. Pulisic ancora a parte, chance di rientro ridotte. Bennacer e Jovic proseguono il lavoro in gruppo

Il Milan si prepara ad affrontare la Roma domani sera (ore 20.45) a San Siro in una sfida cruciale prima di volare a Riyadh per le Final Four della Supercoppa Italiana. Christian, Rafael Leao, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah sono attualmente al centro delle attenzioni dello staff medico. Se il trequartista americano continua ad allenarsi ae le sue possibilità di scendere in campo contro i giallorossi appaionosono tornati regolarmente in, aumentando le opzioni per il tecnico portoghese. L’obiettivo principale resta però avere tutti i big a disposizione per la semifinale contro la Juventus del 3 gennaio, un appuntamento fondamentale in cui il Milan vuole giocarsi le proprieper portare a casa un trofeo prestigioso. A.L.M.