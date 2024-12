Golssip.it - Da Cecilia Rodriguez a Rocco Siffredi e non solo: le interviste del weekend a Verissimo

Leggi su Golssip.it

Oggi, sabato 28 dicembre, andrà in onda una puntata speciale di '' con lepiù emozionanti e coinvolgenti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin con una sorpresa inedita. L'appuntamento è alle 16:00 su Canale 5. La storia d'amore da favola di Ignazio Moser eche nel 2024 sono diventati marito e moglie. In studio, un uomo che ha sfidato tutti i cliché,con sua moglie Rozsa Tassi. E Katia Ricciarelli, simbolo della musica lirica italiana nel mondo. Silvia Toffanin accoglie un vero simbolo della musica italiana, Ornella Vanoni, che per i suoi splendidi 90 anni si è regalata un nuovo album tutto da cantare e ballare. E l'intervista inedita di Valeria Rossi, la cantante che con Tre parole è il simbolo dell'estate italiana dei primi anni duemila.