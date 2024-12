Quotidiano.net - Critiche di Elly Schlein alla terza legge di bilancio del governo Meloni

"Sono lontani i tempi in cui Giorgiasi ergeva a paladina della democrazia parlamentare, quando in Aula dispensava lezioni sulle differenze tra democrazie e monarchie assolute proprio durante la discussione delladi. Come sono lontani i tempi in cui prometteva il taglio delle accise, le tasse sugli extraprofitti, le pensioni a mille euro". Lo dichiara la segretaria del Pd. "Perché oggi, con questadidel, - aggiunge - si certifica tutta la sua incoerenza: non solo è una manovra approvata a colpi di fiducia che non lascia il minimo spaziodiscussione del Parlamento e umilia la sua stessa maggioranza, ma è anche una manovra che aumenta le pensioni minime di meno di 2 euro al mese ma concede rimborsi ai ministri di oltre 3 mila euro mensili.