Lanazione.it - Cordoglio per la scomparsa di Dionisio Nucci

Leggi su Lanazione.it

Profondoin città per ladi(nella foto), 56 anni, odontotecnico che aveva lo studio in via Ginori, in pieno centro storico. Il professionista, molto conosciuto in città, alcuni giorni fa era stato ricoverato nell’ospedale di Siena in seguito ad un’ischemia cerebrale che lo aveva colpito senza alcun preavviso. Le sue condizioni erano purtroppo apparse sin da subito molto gravi e così sono rimaste per l’intero periodo di degenza nell’ospedale senese "Le Scotte" dove ieri mattina, però, una nuova crisi ha fatto precipitare l’intero quadro clinico fino a far arrendere definitivamente il suo cuore., che in passato si era impegnato anche in politica, lascia tre figli e la compagna.