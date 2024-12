Perugiatoday.it - Coppa Italia, si avvicina il dentro o fuori dei quarti. Ishikawa: "Vincere con qualunque risultato"

Leggi su Perugiatoday.it

Sil’ultimo match del 2024: una sfida da, la gara secca deidi, che mette in palio un posto per le Final Four in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno di Bologna dove, nel weekend del 25 e 26 gennaio 2025, si assegnerà il secondo trofeo della.