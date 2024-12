Europa.today.it - Coppa Italia, per la Igor è un vero e proprio dentro o fuori: domani arriva Busto Arsizio

Leggi su Europa.today.it

Il periodo attraversato dallaNovara è certamente di quelli migliori, ma è alle porte unda far tremare i polsi. Le zanzare riceveranno al Palauna delle squadre più in forma del momento, che dall'arrivo di Enrico Barbolini in panchina ha letteralmente svoltato.La.