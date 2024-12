Milanotoday.it - Coppa Italia, la sfida con Chieri vale la final four per la Numia Vero Volley

Leggi su Milanotoday.it

Dopo il bronzo mondiale, ottimo risultato per chi si affacciava per la prima volta a questo palcoscenico, laMilano è ripartita al meglio con l'obbiettivo di recuperare posizioni importanti in serie A1.La vittoria di Roma, conseguita con il massimo scarto, ha ridato.