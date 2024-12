Ilgiorno.it - Contributo comunale di 100 euro per libri e quaderni di prima media

Undi 100per acquistaredi testo,, matite, penne e supporti informatici: il Comune di Cormano replica anche per quest’anno scolastico l’iniziativa a sostegno delle famiglie con i ragazzi e con le ragazze che frequentano le classi prime delle due medie cittadine. Le scuole interessate sono, dunque, l’istituto comprensivo Alessandro Manzoni di via Adda, a pochi passi dal Parco dell’acqua, e l’istituto comprensivo XXV Aprile di via Beccaria, nel quartiere di Brusuglio. Per l’erogazione della somma i genitori possono scaricare l’apposita domanda dal link sul sito istituzionale www.comune.cormano.mi.it; dopo aver compilato i due fogli del modulo, possono spedirlo all’e-mail [email protected] entro lunedì 20 gennaio dichiarando di essere residenti a Cormano e di non essere destinatari di contributi regionali, Dote scuola, o di altri contributi per l’acquisto didi testo: "Anche per l’anno scolastico 2024-25, mettiamo a disposizione una cifra complessiva che supera i 15milaper acquistaree cancelleria – conclude Gianluca Magni, assessore cormanese al Bilancio –.