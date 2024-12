Concorso secondaria PNRR 2024 | accedo con laurea + 24 CFU o tre anni servizio? Cosa conviene per futura abilitazione?

Leggi su Orizzontescuola.it

: molti aspiranti si chiedono se convenga accedere alla procedura con i 24 CFU/CFA o con i tredi, in vista del percorso abilitante da frequentare in caso di vittoria della procedura concorsuale e della successiva immissione in ruolo.L'articolocon+ 24 CFU o treper? .