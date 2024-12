Concorso DSGA 2024, consigli su compilazione corretta della domanda e scelta regione. RISPOSTE AI QUESITI

Leggi su Orizzontescuola.it

C'è tempo fino al 15 gennaio per presentaredi partecipazione alper funzionari ed EQ, ex. Il requisito richiesto è la laurea specifica (allegato A del bando) + la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). Il 20 dicembre è andata in onda su Orizzonte Scuola tv una puntata di Question time: a rispondere ai dubbi dei lettori Alberico Sorrentino (Condir-Anief).L'articolosuAI