Ilrestodelcarlino.it - Concorso d’arte sacra, nuovo riconoscimento per il pittore Diomedi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

per il maestroFabrizio, iconografo e. Dopo il restauro della chiesa del Sacro Cuore a Tolentino, l’artista ha realizzato una serie di opere devozionali. Una di queste, esposta alla venerazione dei fedeli all’ingresso della chiesa, rappresenta il Fondatore della Confraternita dei "sacconi" di Tolentino, il vescovo San Vincenzo Maria Strambi, e ha vinto il primo premio internazionale del. Significativo anche il ciclo pittorico realizzato per la chiesa di San Carlo Borromeo di Fontespina, a Civitanova, che illustra la vita del santo. "L’assidua frequentazione delle messe nel Rito Romano Antico – spiega la confraternita dei Sacconi di Tolentino – ha ulteriormente sviluppato inil senso del sacro e della bellezza nelle forme tradizionali che si è realizzata nella creazione di apprezzatissime icone per privati ed enti ecclesiastici in Italia e all’estero".