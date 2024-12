Ilrestodelcarlino.it - Concerto gospel, cambiano sosta e viabilità in piazza

A Civitanova il nuovo anno inizia con la musica. La festa sarà inXX Settembre, dove alle 17 del primo gennaio si esibirà il gruppo SpontiniChoir,organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con "Mr Sound" nell’ambito del calendario di Natale. Il coro, formato in onore del grande compositore marchigiano Gaspare Spontini, ha un vasto repertoriodella tradizione americana e spiritual, ma durante ilci sarà spazio anche per classici natalizi e per canti italiani. Sarà un appuntamento a ingresso libero. Lo svolgimento dell’evento comporterà alcune modifiche allae allaa partire già dal giorno prima, cosi da poter eseguire le operazioni di montaggio e smontaggio del palco. Con una apposita ordinanza comunale è stato dunque disposto il divieto di parcheggiare inXX Settembre per tutti i veicoli a partire dalle 7 del 31 dicembre fino alle 22 del primo gennaio, limitatamente alle tre file degli stalli diadiacenti l’area pedonale.