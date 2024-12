Quotidiano.net - Concerto di Capodanno a Roma: la Grand'Orchestra di Gerardo Di Lella alla Nuvola di Fuksas

Sarà ladiDia salire sul palco delladiil 1 gennaio 2025 per inaugurare con "Ildidi. Lain Musica", un appuntamento aperto e gratuito per la Città, promosso da Eur SpA. Alle 19 del 1 gennaio il maestroDi, arrangiatore, compositore e direttore d', tra i band leader più apprezzati del panorama nazionale, dirigerà un'composta da settantadue musicisti, accompagnata dalle voci di dieci cantanti, in un repertorio che, attraverso le musiche tra gli altri di Nino Rota, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, guiderà il pubblico in un viaggio musicaleriscoperta dellae tradizione della musica italiana per il cinema, apprezzata in tutto il mondo. I posti per il, ad ingresso completamente gratuito, sono terminati in pochissime ore.