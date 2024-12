Oasport.it - Come sta Sarrazin? Gli aggiornamenti dopo l’operazione

“Cyprienè stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per decomprimere l’ematoma intracranico.è andata bene, ma per il momento rimane in coma farmacologico“. Questa è la nota diffusa dalla Federazione franceseche l’atleta transalpino è caduto malamente durante la prova cronometrata della discesa libera di Bormio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.Uno dei grandi favoriti della vigilia, anche perché si era imposto dodici mesi fa sulla mitica pista Stelvio, è stato catapultato in aria da un dosso e ha picchiato violentemente testa e schiena sul manto nevoso, rotolando verso valle per diversi metri e finendo nelle reti.è stata eseguita presso l’ospedale di Sondalo (in provincia di Sondrio), nel corso della giornata dovrebbero arrivare ulterioririguardo alle condizioni del 30enne, che resta dunque sedato e sotto osservazione.