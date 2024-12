Casertanews.it - Colpo al supermercato con la tecnica della 'spaccata': portati via alimenti e liquori

Amaro risveglio per il titolare e i dipendenti delPapale in via del Lavoro in prossimità del ponte dell'Alifana a Santa Maria Capua Vetere.Il proprietario all'apertura dell'attività verso le 7.30 si è ritrovato con la serranda divelta tanto da non consentire l'accesso e molti.