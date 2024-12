Clizia Incorvaia inaspettata assenza sui social | cosa è accaduto?

Leggi su Dailynews24.it

Come di consueto durante le festività natalizie,ha scelto la neve come meta per trascorrere le vacanze. Accompagnata dal compagno Paolo Ciavarro e dai figli, l’influencer ha condiviso l’entusiasmo della partenza suiattraverso post e video. Tra le immagini pubblicate, un video mattutino ha attirato l’attenzione:ha mostrato il suo outfit .L'articolosui