Foggiatoday.it - Chiuso circolo privato a Foggia: era frequentato da pregiudicati di elevata pericolosità

Leggi su Foggiatoday.it

La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività poste in essere al fine ultimo di prevenire la proliferazione di situazioni sociali particolarmente allarmanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha notificato un provvedimento ex art. 100 Tulps con cui si dispone la sospensione della licenza per.