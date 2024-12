Secoloditalia.it - Chiara Ferragni “chiagne” e paga: per la falsa beneficenza 200mila euro ai consumatori ingannati

Sul pandoro ‘della discordia’ pace fatta tra, il Codacons e l’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi. L’influencer e ihanno infatti “concluso un accordo per porre fine a ogni reciproca contestazione e per favorire, più in generale, la distensione dei rispettivi rapporti. L’accordo segna la duplice volontà delle Parti, da un lato, di chiudere le pregresse vertenze e, dall’altro lato, di guardare positivamente al futuro, istaurando un clima di collaborazione e rispetto con l’obiettivo di favorire iniziative concrete e un dialogo costruttivo su temi sociali di comune interesse”, recita una nota.L’accordo trae il CodaconsL’accordo prevede il versamento, da parte dell’influencer, “di una somma di denaro destinata al risarcimento deirappresentati dal Codacons e dall’Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi che avevano acquistato il pandoro ‘Pink Christmas’, e di un ulteriore importo per il rimborso delle spese legali sostenute dalle predette associazioni nell’ambito dei vari procedimenti giudiziari“.