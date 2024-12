Quotidiano.net - ChatGpt ko per 4 ore. Secondo stop in un mese

Leggi su Quotidiano.net

blackout in meno di unper, l’intelligenza artificiale di OpenAi (foto, il Ceo Sam Altman), che nella notte tra giovedì e venerdì è stata inaccessbile per 4 ore. OpenAi ha indicato come causa un malfunzionamento di un nuovo servizio di telemetria e promesso "un’analisi completa delle cause di questa interruzione".