Cecilia Sala, Tajani: "Condizioni di detenzione migliori rispetto ad Alessia Piperno"

(LaPresse) “Stiamo seguendo minuto per minuto il caso dicon la nostra ambasciata. Aspettiamo che possa andare l’avvocato per avere le imputazioni. Ieri c’è stato l’incontro con l’ambasciatrice che l’ha trovata in buonedi salute”, ha detto il ministro degli Esteri Antoniofuori da Palazzo Madama sulla giornalista detenuta in Iran che poi, sull’arresto dello svizzero-iraniano a Malpensa, spiega: “C’era un mandato di arresto internazionale su richiesta dell’autorità giudiziaria americana ed è stato eseguito in Italia con tutte le garanzie del caso. Arresto che è stato eseguito prima di quello della giovane”. “Stiamo lavorando con grande riservatezza e la famiglia è costantemente informata. Così come abbiamo riportato in Italianel 2022 con una situazione internazionale ben più ingarbugliata faremo di tutto per riportare a casa