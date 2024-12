Sbircialanotizia.it - Cecilia Sala, il giornalismo è meno difeso e più ingombrante (non solo in Iran)

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'informazione ha un problema di credibilità, investe die ha perso la protezione dell'opinione pubblicaè una brava giornalista. Le parole che si stanno usando in queste ore, da quando è stata diffusa la notizia del suo arresto in, sono tutte appropriate: intelligente, curiosa, preparata, prudente. Provano a descriverla, a raccontarla .