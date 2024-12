Cecilia Sala, il giornalismo è meno difeso e più ingombrante (non solo in Iran)

Leggi su .com

(Adnkronos) –è una brava giornalista. Le parole che si stanno usando in queste ore, da quando è stata diffusa la notizia del suo arresto in, sono tutte appropriate: intelligente, curiosa, preparata, prudente. Provano a descriverla, a raccontarla a chi ancora non la conosce e provano a dare conforto a chi la .L'articolo, ile più(nonin) proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.