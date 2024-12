Castro | manovra oggi il sì Giorgetti | nuove regole

Leggi su Liberoquotidiano.it

E come ogni anno in “zona Cesarini” si compie il miracolo di evitare l'esercizio provvisorio e - a colpi di fiducia, sedute notturne fiume e liti infinite - arriva in extremis, alla fine dell'anno, la sospirata approvazione della legge di bilancio. Altrettanto periodiche sono le polemiche con le opposizioni che si infuriano, la maggioranza che fa quadrato, qualche magica manina che infila nottetempo emendamenti ad personam. È pur vero che se la responsabilità del governo è presentare cornice e quadro della legge di bilancio (che da qualche anno è diventato un provvedimento con proiezione triennale), il Parlamento ha (avrebbe) la facoltà di rimetterci mano. Ma arrivando sul filo di lana delle scadenze spesso solo la prima camera che affronta il testo riesce a modificare qualcosina, compatibilmente con le poste di bilancio.