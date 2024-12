Casa, nel 2025 ancora in crescita i prezzi di vendite e affitti. Napoli vola oltre i 3mila euro a metro quadro

Leggi su Ildenaro.it

Il numero di transazioni inin chiusura dell’anno evidenzia un mercato immobiliare che, seppurcon qualche incertezza, sta uscendo dalla fase di assestamento in cui versava, anche per merito di migliorate condizioni di accesso al credito. Lo dice Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.it, che ha analizzato le 12 principali città italiane per prevedere l’andamento del prezzo al, per la vendita e per l’affitto, nel. Le attese parlano di un mercato conin rialzo sia per quanto riguarda il comparto delle comprache quello delle locazioni: l’aumento più significativo per la vendita si registra a Genova, +8,4%, seguita da Bologna e da Verona, con il +7,8% e +7,6% rispettivamente. Mentre per l’affitto sono Torino ea evidenziare gli incrementi più rilevanti, +8,1% e +8% rispettivamente.