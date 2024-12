Ilfattoquotidiano.it - Capolavoro Brignone, vince il gigante di Semmering e stacca Deborah Compagnoni nelle vittorie (14) tra i pali larghi

Federicaha vinto ildi Semmergin, in Austria, con una prova di forza davvero connte. In testa dopo la prima manche, la campionessa azzurra ha condotto con un consistente vantaggio per tre quarti di seconda manche. Solo un piccolo erroreultime porte le ha fatto perdere qualche decimo. Alla fine ha chiuso con 57 centesimi sulla svedese Sara Hector e 90 sulla neozelandese Alice Robinson. Solo nona l’elvetica Lara Gut, che ha inforcato una porta col braccio e, di fatto, si è fermata. Settimo posto per l’altra azzurra qualificata per la seconda manche, Marta Bassino. Undicesima l’italiana Lara Colturi, che però corre per l’Albania.Per la 34enne di La Salle si tratta la 29esima vittoria complessiva, con 71 podi complessivi. Nella specialità dello slalomè la prima d’ogni tempo, in campo femminile, dopo averto di una lunghezza(14 sigilli).