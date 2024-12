Latinatoday.it - Capodanno sotto le stelle a Cisterna

Leggi su Latinatoday.it

Anchesi appresta a salutare il 2024 che va via e ad accogliere il 2025 e lo fa con una festa nell’Area Mercato in via delle Province.Dopo il successo di Nostalgia ‘90 che ha fatto ballare a divertire tutta la città lo scorso Ferragosto, Euforia 2000 torna aper regalare a.