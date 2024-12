Lanazione.it - Capodanno in sicurezza: "Evitare botti e petardi"

Arriva la notte più lunga, quella in cui si saluta il 2024 e si dà il benvenuto al 2025. Per il 31 Dicembre, l’amministrazione comunale di Lerici organizza la tradizionale festa in piazza Garibaldi, con Caccia Dj per trascorrere la serata in musica e attendere l’arrivo del 2025, a partire dalle 22. Non sono previste restrizioni sulle bevande da asporto. Il sindaco viceversa, in una nota ufficiale, invita i cittadini a non utilizzaresensibilizzando al tema della sofferenza degli animali domestici. Nella nota (consultabile sul sito ufficiale del comune di Lerici alla sezione news) un piccolo vademecum sui comportamenti da mettere in atto se si ha un amico a quattro zampe in occasione di serate “impegnative” come può essere quella di San Silvestro. Il 1° gennaio invece, al teatro Astoria, il concerto di“Hyperion Ensemble Gala” uno spettacolo articolato in due parti, una prima dedicata al Tango di Buenos Aires ed una seconda omaggio a Ennio Moricone con un finale a sorpresa.