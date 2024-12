2anews.it - Capodanno a Napoli, lo show in piazza Plebiscito con Loredana Bertè e Sal da Vinci

Leggi su 2anews.it

Un programma ricco di eventi aper festeggiare ilall’insegna della musica e delle emozioni. Sarà unall’insegna di musica, colori ed emozioni quello in programma acon quattro giorni di eventi gratuiti dal vivo per ‘Città della Musica‘. Per dare il benvenuto al 2025, l’amministrazione comunale ha ideato per .