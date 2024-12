Pianetamilan.it - Capello: “Ecco che Milan-Roma mi aspetto domani sera a San Siro”

Fabio, ex allenatore die vincente con entrambe le squadre, ha parlato della sfida dia 'San' in un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola., dunque, le dichiarazioni del tecnico di Pieris sulche si aspetta. «Intanto sarà una partita non semplice, per entrambe le squadre. Ildeve vincere per restare agganciato alla zona Champions, un risultato diverso sarebbe duro da digerire. Certo, avere Christian Pulisic sarebbe stato diverso .. Lainvece mi sembra si stia rimettendo in piedi, soprattutto ora che Paulo Dybala sta alzando i giri». LEGGI ANCHE: Calciomercato– Pobega la chiave? La pedina per tre possibili colpi >>>