Cane cade in un crepaccio, sette ore di lavoro per salvarlo

Semproniano (Grosseto), 28 dicembre 2024 – Sono intervenuti i vigili del fuoco per salvare unche era scomparso da due giorni: il suo padrone lo aveva smarrito in una località rurale nel comune di Semproniano. L’animale, accidentalmente caduto in undi una profondità di circa 8 metri, è stato recuperato dai vigili del fuoco di Arcidosso dopo circa 7 ore dianche grazie all’utilizzo di un escavatore che ha permesso di rendere raggiungibile ilnello stretto. Anche grazie alla collaborazione dei carabinieri forestali di Santa Fiora, ilè stato riconsegnato in buone condizioni di salute al proprietario.