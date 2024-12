Ilgiorno.it - Camper prende fuoco nel parcheggio di un’azienda tessile

Fumo e fiamme ma fortunatamente nessun ferito in occasione dell’incendio divampato ieri mattina a Vanzaghello e sviluppatosi a partire da unin sosta all’interno di un’area privata. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 10 del mattino nelinterno dinell’area del cimitero del paese, dove il mezzo era parcheggiato. Le fiamme hanno interessato ile la tettoia posizionata nei pressi del mezzo e sono state poi fermate solo grazie al rapido intervento dei vigili deldi Busto Arsizio, che hanno lavorato con il supporto dei vigili delvolontari di Inveruno. L’incendio è stato spento in pochi minuti e - la ditta nella giornata di ieri era chiusa - non ha provocato danni alle persone. Sul veicolo che ha improvvisamente preso, infatti, in quel momento non era presente nessuno: sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Castano Primo che, con l’ausilio dei vigili del, dovranno ora accertare le cause dell’incendio.