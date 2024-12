Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Fabregas "Lecce migliorato, voglio Como che osa di più"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Dele Alli? Per ora è solo un giocatore che lavora con noi"- Una sfida importantissima per ildi Cesccontro undopo il cambio di allenatore, difficile da affrontare, che con le squadre della parte bassa della classifica ha fatto parecchi punti, e vorrà farne an