Calcio | Arsenal Oltre due mesi di stop per Bukayo Saka

Mikel Arteta ha parlato delle condizioni del giocatore dopo la vittoria sull'Ipswich LONDRA (INGHILTERRA) - "L'intervento è andato bene, ma comunque starà fuori per molte settimane, non so esattamente quante, ma penso che ci vorranno più di dueprima del suo rientro". Mikel Arteta, nonostante l