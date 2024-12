Feedpress.me - Cagliari, si arrampica per entrare a casa della ragazza ma cade e muore

Leggi su Feedpress.me

Un uomo di 32 anni, Georg Pfaffenroth , cittadino tedesco ma residente in Svizzera, è morto questa notte dopo essere scivolato dalla grondaia di un palazzo in via Schiavazzi 6, nel quartiere Sant'Elia a. A quanto si apprende, l’uomo stava tentando di raggiungere il sesto piano dell’abitazionefidanzata con cui avrebbe avuto una discussione giorni prima.tosi sulla grondaia,.